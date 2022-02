Voortaan is ervaring minstens even belangrijk als diploma om job te vinden bij Brussels Gewest

"We willen de selectieprocedure optimaliseren en veel meer inspelen op de ervaring van kandidaten. Momenteel werken we nog met een standaard cv, maar dat willen we dus niet meer. De tijden veranderen en we willen daarin mee evolueren", legt Cédric Verschooten, de adjunct-directeur van talent.Brussels, uit.

Het gewest liet speciale tools ontwikkelen om die ervaring te testen. "Je hoeft daarvoor ook niet meer fysiek tot bij ons te komen. Die testen kunnen online worden afgelegd op je computer, tablet of smartphone." Vanaf nu wordt het dus in principe mogelijk om zonder de juiste diploma's toch in aanmerking te komen voor bepaalde jobs. "Ervaring is minstens even belangrijk. We kijken natuurlijk ook naar motivatie en kandidaten met een beperking kunnen tests nu eenvoudiger afleggen."