Drie gezinnen gaan afvalchallenge van intercommunale IDM aan: zo weinig mogelijk afval overhouden

Alles kadert in de campagne 'Beter Dan De Rest' van IDM (Intercommunale Durme Moervaart) om bewuster om te gaan met afval. Tussen nu en 31 maart worden verschillende uitdagingen, challenges dus, gelanceerd, over sorteren, repareren, plastic vermijden, restjes wegwerken en duurzaam leven. Hans uit Lokeren doet met het gezin mee aan de eerste uitdaging over sorteren. "We kijken of we een vaste plek in huis hebben om ons afval te stockeren, bijvoorbeeld de dingen die naar het recyclagepark moeten. Als we een plaats hebben, dan gaan we de dingen niet zomaar bij het restafval gooien en zullen we dus beter sorteren." Het voordeel is dat alles dan ook al voorgesorteerd is als je naar het recyclagepark gaat.