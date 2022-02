Al zesde dode door CO-vergiftiging in Brussel deze winter

Afgelopen zaterdag overleed nog een vrouw door een CO-vergiftiging in Brussel, en dat is jammer genoeg niet het eerste slachtoffer. Deze winter alleen al kwamen in het Brussels Gewest zes mensen om door een CO-vergiftiging. De brandweer benadrukt daarom nog eens het belang van het goed onderhouden van ketels en branders en op tijd ventileren. "Ook een CO-melder is een mogelijke oplossing, al kan dat soms voor een vals gevoel van veiligheid zorgen. In kleine ruimten kan het volume CO enorm snel stijgen", aldus Derieuw.