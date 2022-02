Arbeider in levensgevaar na val van 15 meter in liftschacht op werf in Knokke-Heist 

Op een werf in Knokke-Heist gebeurde gisterennamiddag een ernstig arbeidsongeval. Een 30-jarige werknemer was vanop de derde verdieping ventilatiebuizen aan het doorgeven via de liftschacht aan zijn collega's op de tweede verdieping. Op een bepaald moment ging het fout en viel hij 15 meter naar beneden in de liftschacht. Het slachtoffer uit Zulte werd in kritieke toestand overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge en verkeert in levensgevaar.

De werf is nu verzegeld om de precieze omstandigheden van het arbeidsongeval te onderzoeken. De inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk zal controleren of er inbreuken gebeurden op vlak van de welzijnswetgeving en of de voorschriften van arbeidsveiligheid in orde waren.