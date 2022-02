Archeologen vinden Romeins figuurtje uit 1e-3e eeuw in Drongen: "Zeldzame vondst"

De archeologen vonden het object tijdens opgravingen naar een oude Romeinse site. "Daarbij vonden we ook al Romeinse dakpannen en restanten van natuursteen en aardewerk. Die vondsten zijn minder opmerkelijk, maar tonen ons uit welke periode het object komt."

Waarvoor de site precies gebruikt werd, wordt nog onderzocht. "We zijn wel zeker dat het geen plek was waar simpele boeren leefden", zegt Hoorne. "Wellicht was daar zelfs een oud Romeins haventje, maar er kon ook even goed een oude Romeinse villa gestaan hebben. We analyseren nu alleszins alle vondsten en hopen binnen de 2 jaar meer te weten."