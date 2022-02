Aziatische investeerders willen KMSK Deinze naar 1A loodsen

ACA Football Partners wil in Europa voet aan grond krijgen en belandde bij voetbalclub Deinze. "Wij hadden contacten met andere clubs. We wilden echter met de juiste mensen in zee gaan en dan kwamen we uit bij Denijs Van De Weghe en KMSK Deinze. Er was direct een zekere chemie tussen ons. De uitdaging is groot maar we gaan die graag aan", zegt Hiroyuki Ono, die door de overname vice-voorzitter wordt. KMSK Deinze zou de centrale club worden van de groep, die nog drie tot vier andere Europese clubs wil overnemen die dan met elkaar samen zouden werken.