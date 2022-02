Baggerbedrijf Jan De Nul laat nieuw reusachtig schip te water

Het nieuwe reusachtige schip van baggerbedrijf Jan De Nul is 300 meter hoog. Om een idee te geven: "De Voltaire" is daarmee bijna even hoog als de Eiffeltoren. Momenteel ligt het schip nog op een scheepswerf in de Chinese haven Nantong. "Het is speciaal gemaakt om de nieuwste generatie windturbines te kunnen installeren", zegt Jan Van De Velde, hoofd van de nieuwbouwafdeling bij Jan De Nul. "Die turbines worden steeds groter en huidige schepen zijn niet meer in staat om zo'n turbines te installeren.