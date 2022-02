Bakkerij van De Wroeter sluit week lang door aanhoudende personeelsproblemen

Omdat ze in de bakkerij in Kortessem met personeelsproblemen zitten, is beslist om een week te sluiten, van 7 tot en met 13 februari. Ze zitten met enkele zieken, maar ook de openstaande vacatures raken niet allemaal ingevuld. Samen met de aanhoudende coronacrisis begint dat zijn tol te eisen, vertelt coördinator Bram Vanderzande: "We hebben niet zozeer veel actieve besmettingen, die zijn heel beperkt, maar het zijn vooral de randproblemen die corona met zich meebrengt. Het is de voorbije 2 jaar zwaar geweest omdat we op een andere manier moeten werken. In bubbels, op afstand, heel flexibel zijn en dat begint te wegen. Op het zorgpersoneel, wat we uiteindelijk toch zijn."

Het werken met mondmaskers en op afstand strookt ook niet helemaal met hun aanpak. "We kunnen niet meer werken op de warme, menselijke manier die we gewoon zijn. We kunnen niet meer zijn hoe we echt willen zijn."