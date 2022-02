Beringen voert de strijd tegen huisjesmelkers op

Het probleem van huisjesmelkers is de voorbije jaren toegenomen in Vlaanderen, onder meer door het huisvesten van steeds meer arbeiders uit Oost-Europa. Ook in Beringen worden af en toe woningen onbewoonbaar verklaard. Om mensen te waarschuwen, heeft de stad in 2019 voor het eerst een aanplakbiljet aan de gevel gehangen, met de melding dat een huis onbewoonbaar was. Dat gaat nu meer consequent gebeuren. (Lees verder onder de foto.)