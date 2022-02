Man loopt brandend huis in Mol terug binnen en komt om het leven

In Mol is een man overleden na een brand in zijn villa. De bewoner geraakte op tijd buiten en verwittigde zijn buurvrouw maar hij ging weer naar binnen. De brandweer slaagde er in om hem uit het brandende huis te halen maar hij werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. Ook in Geel viel een dode te betreuren na een brand in een studio.