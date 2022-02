Geen energiecheque en btw-verlaging voor woonzorgcentra: "165.000 Belgen blijven in de kou staan"

"Maar de 165.000 Belgen die in een woonzorgcentrum of serviceflat wonen, blijven in de kou staan", waarschuwt Johan Staes, gedelegeerd bestuurder van VLOZO. "De bewoners van woonzorgcentra hebben geen recht op de energiecheque van 100 euro, omdat er voor het hele woonzorgcentrum maar één elektriciteitsaansluiting is, terwijl er wel veel verschillende mensen wonen."