Bierwetenschapper: "Lekker alcoholvrij bier maken, is nog altijd moeilijk"

Alcoholvrij bier neemt steeds meer plek in de winkelrekken in, maar de smaak van het alcoholvrije goedje lijkt nog altijd niet helemaal haar alcoholische tegenhanger. Volgens bierwetenschapper Kevin Verstrepen van het Leuvens Instituut voor Bieronderzoek zal dat wellicht ook nooit het geval zijn. "Maar misschien is dat zo erg niet, het moet gewoon een lekker alternatief zijn."