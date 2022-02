Wie weinig stroom verbruikt kan tot 100 euro meer betalen door capaciteitstarief

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir reageert bezorgd en lijkt aan te sturen op nieuw uitstel. "Tijdens een energiecrisis een tariefsysteem herzien, zoals de VREG wil, is niet evident. (...) Met de huidige energieprijzen en de moeilijke situatie waarin gezinnen zich bevinden, kunnen we niet omzichtig genoeg omgaan. Deze studie toont aan dat mijn bezorgdheden niet onterecht zijn."

Het is evenwel het Vlaams Parlement dat toezicht houdt op de Vlaamse energieregulator Vreg, dat beslist of het capaciteitstarief wordt ingevoerd. Demir roept de leden van de commissie Energie in het Vlaams Parlement op "om de gevolgen van de beslissingen van de VREG op de gezinnen nauwlettend te bestuderen en in overleg te treden met de Vreg over het capaciteitstarief". "Daarbij zijn wat mij betreft geen taboes", klinkt het.