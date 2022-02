Britse pers over Boris Johnson: "Nul schaamte" en "Ja, premier, u ging in de fout, maak het weer goed"

Veel kranten focussen ook op de excuses van Johnson en op het feit dat hij beweert spijt te hebben van hoe de dingen gelopen zijn. Johnson verwoordde dat als: "I get it and I will fix it" (Ik heb het begrepen en ik zal het oplossen).



The Daily Express formuleert zelf een antwoord op die uitspraak: "Yes, PM, you got it wrong... now get it right" (Ja, premier, u ging in de fout... maak het weer goed).