Brugge maakt wens van 50-tal inwoners waar

Er zitten ook 2 heel bijzondere wensen bij die vervuld zullen worden. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V): "Eentje was van de 8-jarige Julien Neirynck. Hij wil graag een dagje burgemeester zijn. Dus ik zal mijn kantoor voor een dag afstaan aan hem of beter gezegd, ik zal Julien bijstaan bij wat er hier kan gebeuren in het stadhuis. En dan was er ook nog Jesper Verholle. Hij vroeg om op de eerste rij te staan als er een wielerwedstrijd is in Brugge. En ook dat kunnen we voor hem wel regelen."