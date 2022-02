Cannabisboer Patrick Lagrou uit Zonnebeke die 5 jaar cel kreeg, krijgt nieuw proces door fouten

Cannabisboer Patrick Lagrou uit Zandvoorde in Zonnebeke krijgt een nieuw proces. Dat heeft het Hof van Cassatie vandaag beslist. Volgens het Hof is het proces van Lagrou niet correct verlopen. In 2009 werden er bij de landbouwer 6.000 cannabisplantjes ontdekt. Dat was toen de grootste, ontdekte cannabisplantage ooit in Europa. Hij werd daarvoor veroordeeld tot 5 jaar cel en een boete van 5.500 euro.