Carl Decaluwé is 10 jaar gouverneur van West-Vlaanderen: "Ik beschouw 'sheriff' als een geuzennaam"

Carl Decaluwé is een erg aanwezige provinciegouverneur. En toch, toen hij eraan begon, had hij zich voorgenomen om niet te veel in de media te komen. En dat is mislukt, geeft hij toe. "Ik zoek zelf geen media-aandacht op. Ik geef maar weinig persconferenties. Ik bel zelf geen journalisten, zij bellen mij. Maar ik ben transparant. Bovendien haalt onze provincie met haar ligging aan de zee, automatisch snel de media. Vroeger moest ik als parlementslid knokken om in de media te geraken. Nu is het soms knokken om er niet in te geraken."

Als gouverneur valt hij op door zijn kordate aanpak. Het was journalist Hans Verbeke die hem voor het eerst de bijnaam "sheriff" gaf. "Ik zie dat als een geuzennaam. Het is inderdaad zo dat ik streng ben op het vlak van veiligheid, ook in het verkeer. Maar vergeet niet: als je de eed aflegt als gouverneur, beloof je om de wetten te doen naleven. Ik doe inderdaad af en toe forse uitspraken. Maar dat is soms nodig om dingen te doen bewegen. Mijn uitspraak over transmigranten in Zeebrugge bijvoorbeeld. ("Geef hen geen eten", n.v.d.r.) was bedoeld om te voorkomen dat er ook aan onze kust tentenkampen met vluchtelingen zouden komen zoals in Calais en Duinkerke. En dat is gelukt."