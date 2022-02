Ook in Wilsele vieren Chinezen vandaag het nieuwe jaar van de tijger

"Voor ons is het Chinees Nieuwjaar even belangrijk als Kerstmis hier in België. Iedereen komt dan samen in het ouderlijke huis. Ook de kinderen die intussen ver weg wonen", vertelt Hui Wen. Sinds het overlijden van haar vader, keert Hui normaal gezien zelf ook ieder jaar terug naar huis in China. Maar tijdens de coronapandemie lukt dat niet. "Via videocall kunnen mama en ik toch op een manier samen zijn."

Hui is net als veel andere Chinezen dol op vuurwerk. "Vuurwerk dient niet per se om te vieren, maar vooral om de boze geesten weg te jagen. Om middernacht schieten we die pijlen in de lucht om het nieuwe jaar in te luiden", legt ze uit.