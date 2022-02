Dancing De Toverfluit wordt eethuisje: "De dansvloer blijft, die is heilig"

Dancing De Toverfluit is al tientallen jaren een begrip in Zoersel en omstreken. Er werden ook speciale dansnamiddagen en -avonden georganiseerd voor bijvoorbeeld senioren en alleenstaanden. Maar net zoals in andere dancings bleef het er de voorbije 2 jaar heel stil. Tot nu dus.

"We are back", klinkt het vol goede moed op de Facebookpagina van de dancing. De terugkomst is wel in een andere gedaante: De Toverfluit wordt eethuisje Villa Ria. "Ria is mijn vrouw en dat is een geweldige kokkin", legt uitbater Eddy uit. "We zijn door corona gedwongen om een andere richting uit te gaan, want we zijn nu al meer dan twee jaar gesloten. We weten ook niet wanneer we weer open mogen. En wat zal het worden in september, oktober? Ik ga mijn noodlot niet afwachten."