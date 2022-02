"Ook indexering vangt veel op": premier De Croo en ministers verdedigen zich tegen felle kritiek op energieakkoord

Vicepremier Petra De Sutter (Groen) treedt hem bij: "De indexering op de lonen is echt wel in staat om heel veel op te vangen. We zouden het moeten berekenen om exacte cijfers te kennen, maar we weten dat het voor de middenklasse heel vaak voldoende is. Voor de lagere lonen is dat niet zo, voor hen doen we iets extra in de vorm van het sociaal tarief. Dat zorgt voor een enorme verlichting op de factuur voor de meest kwetsbare mensen."