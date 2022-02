Denemarken schrapt (bijna alle) coronamaatregelen : "Openbare leven wordt opengegooid vandaag"

"Er zijn ontzettend veel besmettingen in Denemarken, vorige week ongeveer 50.000 en er wonen 6 miljoen mensen, dus dat is toch erg veel", gaat de burgemeester verder. "Nu ligt het (aantal besmettingen) rond de 30.000, maar ik denk dat mensen minder getest gaan worden, omdat het openbare leven weer opengaat." Toch stelt Meijer ook nog veel ziekteverzuim vast. Hij is bezorgd dat "in de ouderenzorg iedereen tegelijk ziek zal worden".