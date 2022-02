Deze week extra controle op gsm achter het stuur in Limburg: “Ook een sms sturen aan een rood licht is strafbaar”

Verschillende politiezones controleren chauffeurs of ze bezig zijn met hun mobieltje. Even naar het scherm op je schoot kijken, kan er al voor zorgen dat je bent afgeleid tijdens het rijden. In de politiezone Lommel wordt er actief gecontroleerd of bestuurders hun aandacht op de weg houden. Korpschef Bart Voordeckers: ”Wij gaan specifiek op een bepaald punt een agent zetten die zal kijken of iemand achter het stuur bezig is met een gsm. Een beetje verderop wordt de chauffeur dan tegengehouden.”