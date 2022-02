Enige supermarkt in centrum Rumst maanden dicht: gemeentebestuur wil bewoners helpen met boodschappen

De lokale Alvo-supermarkt in het centrum van Rumst is verkocht aan de Nederlandse keten Jumbo. Tot de verbouwing is afgerond, zullen de inwoners kilometers verder hun boodschappen moeten doen. Dat is niet voor iedereen haalbaar. Daarom wil de gemeente nagaan wie er eventueel hulp nodig heeft.

"Tijdens de coronapandemie hebben we een boodschappendienst georganiseerd voor senioren die moeilijk te been waren of in quarantaine zaten", zegt schepen voor Sociaal Beleid en Lokale Economie Els Devlies (N-VA). "Zo werden er boodschappen aan huis geleverd. Als nu blijkt dat mensen problemen hebben om aan de dichtstbijzijnde winkel te geraken en geen beroep kunnen doen op familie of zo, dan gaan we bekijken of we iets dergelijks opnieuw kunnen activeren."