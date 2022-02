Socialemediabedrijven laten bewezen desinformatie over virologen in bijna helft van de gevallen staan

"Fauci loog toen hij zei dat COVID-19 niet ontwikkeld was in een lab", klonk het in een bericht dat de Amerikaans nieuwszender Fox News in juni op verschillende netwerken plaatste. De meest vooraanstaande immunoloog van de VS en regeringsadviseur werd daarmee in verband gebracht met een hardnekkige bewering die ondertussen al bijna twee jaar de ronde doet: het coronavirus verspreidde zich niet vanuit een dierenmarkt in Wuhan, maar werd doelbewust ontworpen in een chinees laboratorium.

Bijna twee miljoen mensen interageerden (op klikken, reageren, liken, etc.) met de post. Hoewel de onafhankelijke factcheckorganisaties Factcheck.org en Politifact al snel aantoonden dat de inhoud van het bericht helemaal niet strookte met de werkelijkheid, bleef de post toch gewoon en zonder waarschuwing online staan.

Het blijkt geen uniek geval. Tussen januari 2021 en juni van datzelfde jaar volgde actieplatform Avaaz 85 foutieve berichten over drie vooraanstaande virologen op. Factcheckers waarmee Facebookmoederbedrijf Meta samenwerkt, hadden nochtans aangegeven dat de berichtgeving over Anthony Fauci (VS), Christian Drosten (Duitsland) of Marc Van Ranst verkeerde informatie bevatte. In het begin van het onderzoek lieten de netwerken de posts in 52 procent van de gevallen staan. Tegen juni 2021 was dat percentage amper drie procentpunten tot 49 procent gezakt.