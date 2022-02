In bolle blote buik cool door New York kuieren? Zwangere Rihanna en ASAP Rocky overstijgen Beyoncé en Demi Moore

In tegenstelling tot Beyoncé en Rihanna was er bij Demi Moore geen strakke regie rond de foto. Integendeel. Het was een ingeving van het moment. Iconisch fotograaf Annie Leibovitz nam voor Vanity Fair de foto's van een zwangere Moore, oorspronkelijk in een nauwsluitende jurk.



Leibovitz nam tussendoor enkele privékiekjes. Met nadruk op privé voor Moore en Willis. Vanity-eindredacteur Tina Brown kreeg echter de minder verhullende foto's ook onder ogen en was vastberaden: ze vroeg bliksemsnel aan Moore om er een coverfoto van te maken.



Die cover veroorzaakte ophef in de jaren 90. Sommige handelaars wilden de editie niet in de rekken wegen "onfatsoenlijk". Maar de nieuwsgierige lezer dacht er anders over: het blad ging maar liefst 1,2 miljoen keer over de toonbanken. Moore en Willis waren op dat moment ook hot in Hollywood: zij met de filmklassieker "Ghost", hij met de serie "Moonlighting".



"Het bevrijdde vrouwen van zwangerschapskledij", legt Brown haar beslissing van toen uit. "Sindsdien wil iedereen een eigen Demi Moore-cover hebben."