Geen foto's van Belgische winterolympiërs? Belga-fotograaf mag niet naar China door corona

De kans is groot dat we dé close up van een zegevierende Loena Hendrickx of Bart Swings op de Winterspelen 2022 moeten missen. "Ik was de fotograaf die zich normaal gezien zou focussen op onze Belgische atleten in Peking. Tot die positieve PCR-test kwam", zucht Dirk Waem. De Antwerpse fotograaf van Belga keek als wintersportliefhebber enorm uit naar zijn opdracht.

"Mijn foto's komen op Belgische sport- en krantensites terecht. Ook het BOIC is klant. Onze Belgische delegatie is al niet groot. En de andere internationale persfotografen richten zich toch meer op de grote wintersportlanden. Bij Belga proberen nu nog snel een vervanger naar China te sturen", zegt Waem op Radio 2 Antwerpen.