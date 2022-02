Zelzate hangt spandoeken uit voor snowboardster Evy Poppe

Wie langs het gemeentehuis in Zelzate passeert, kan er niet naast kijken. Er hangt een groot spandoek aan het balkon van het gemeentehuis voor snowboardster Evy Poppe die naar de Winterspelen gaat in Peking. Ook aan het Pierets-de Colvenaerplein hangt een groot spandoek. De 17-jarige uit Zelzate komt op 5 februari in actie voor de kwalificaties van het onderdeel slopestyle. Zelzate deelt ook steunaffiches- en vlaggen uit voor Poppe. Inwoners mogen die donderdag en vrijdag op de sportdienst gaan halen om voor het venster te hangen.

(Lees verder onder de foto)