Golazo bouwt nieuw en groen magazijn in Paal: groendak én groengevels

Golazo is de voorbije jaren sterk gegroeid en had nood aan extra opslagcapaciteit. Daarom wordt de site in Paal nu uitgebreid met een nieuw en modern magazijn van zo'n 3.000 m2. "We willen ons logistiek centrum ook zo groen mogelijk maken, letterlijk", vertelt CEO Bob Verbeeck. "We doen dat met een groengevel van 240 m2 en een groot groendak. Tegelijk is het magazijn zelfvoorzienend met zonnepanelen op de achterliggende platte daken die de nodige stroom moeten leveren, ook voor laadpalen die we aan de ernaast liggende parking installeren.”