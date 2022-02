GRL zal vanuit nieuwe fabriek in Beringen 100.000 ton glas per jaar over het kanaal vervoeren

Als pionier in het inzamelen van glasafval, zag Michel Van Swartenbrouck al snel de meerwaarde die kon worden gecreëerd door het glasafval te verwerken tot een herbruikbare grondstof. De familieonderneming die in 1980 begon met de verwerking van afvalglas, is in de eenentwintigste eeuw uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf voor logistiek en recycling in Europa en ver daarbuiten. De site in Lummen werd te klein voor de groeiambities van GRL Recycling. De nieuwe fabriek in Beringen, die vlakbij de biostoomcentrale komt te liggen, zal 34 miljoen euro kosten. Ze ligt ook vlak langs het Albertkanaal, daardoor zal jaarlijks tot 100.000 ton verwerkt glas via het water kunnen afgevoerd worden.