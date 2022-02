Met het Chinees nieuwjaar start ook het jaar van de tijger: "Aziaten zijn er niet zo zot van"

Hij heeft zijn vrienden daar al een gelukkig nieuwjaar gewenst, maar die zijn met het jaar van de tijger niet zo blij. Volgens de Chinese horoscoop is Geert ook een tijger, het is dus 'zijn jaar', maar de tijgers zijn niet zo geliefd, al heeft hij er nooit iets negatiefs van ondervonden. "De Aziaten zijn er niet zo zot van. Het is het minst geliefde jaar. Er worden zelfs minder kinderen geboren dan in andere jaren. Er worden er bijvoorbeeld veel meer geboren in het jaar van de draak. Dat zie je dan later op de scholen dat er in een bepaald jaar 10 tot 15 procent meer kinderen in de klassen zitten."