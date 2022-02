Wie dumpte hond met waterpomp van 10 kilo aan leiband in regenput in Varsenare? Politie start onderzoek

Gino Meuleman (57) uit Koekelare heeft een bedrijfje dat chapewerken uitvoert en wilde dinsdagmorgen aan de slag gaan op een werf in de Smissebeekstraat in Varsenare. Hij ontdekte echter dat zijn waterpomp niet werkte. “Ik besloot de pomp te controleren in de regenput”, vertelt hij. “Hij voelde meteen zwaarder aan dan normaal. Ik hees hem op en zag plots het stoffelijk overschot van een hond. Het was een verschrikkelijk beeld."

"Iemand heeft die zware pomp vastgemaakt aan de leiband van die hond. Op die manier moet het beestje wellicht verdronken zijn", zegt Gino. Het teefje, een kruising tussen een podenco en windhond, was de avond voordien als vermist opgegeven bij de vzw Lostdogzzz. Haar baasje, de Gentse Katrin Verlende, had het dier 2 dagen eerder nog maar geadopteerd uit Spanje. “Ik geef toneelles in Varsenare en was maandagavond met Olympia nog een wandeling gaan doen in de buurt. We waren naar het voetbal aan het kijken, toen een bal tegen de omheining vloog. Olympia schrok op, trok zich los en liep weg.”

Katrin zocht nog 3 uur in de buurt, maar van haar hond was geen spoor meer. “Ik zou vandaag verder zoeken, maar plots kreeg ik een telefoontje over deze verschrikkelijke vondst. Ik begrijp er niets van. Wie doet nu zo iets?” De politieagenten van de zone Kouter zijn een onderzoek gestart.