IN CIJFERS: Hoeveel duurder werd de gemiddelde energiefactuur? En wat zet de regering er tegenover?

Vergelijken we de gemiddelde gas- en elektriciteitstarieven van januari 2021 met die van januari 2022, dan krijgen we het volgende plaatje: een gemiddeld gezin betaalt nu per jaar ruim 800 euro meer voor stroom en bijna 2.600 euro meer voor aardgas. Samen dus een slordige 3.400 euro meer dan een jaar geleden die een gemiddeld gezin moet neertellen voor energie.