Itzu Foreign haalt personeel in Baltische staten en Portugal

Itzu Foreign is eigenlijk de uitbreiding van Itzu Polska dat al enkele jaren bestaat met twee kantoren en externe rekruteringspartners. "Dat loopt heel goed, we merken dat onze klanten meer en meer bereid zijn om buitenlandse instroom toe te laten op de werkvloer. Daarom willen we het succes van het Polska-verhaal opentrekken naar andere Europese landen om zo extra instroomkanalen aan onze klantenbedrijven te kunnen aanbieden", begint Toby Wauters, operationeel directeur van Itzu Jobs.

"We kijken nu vooral naar de Baltische staten, concreet zijn we met Estland en Letland heel ver gevorderd en hebben we hier al mensen aan de slag. Die zijn ook bereid om te migreren en meestal zijn zij de Engelse taal ook voldoende machtig wat de communicatie en integratie bevordert. Maar ook in Portugal en Spanje hebben we rekruteringspartners en merken we dat meer en meer projecten opgestart worden met Portugese of Spaanse medewerkers. Los daarvan, staan we ook continu in contact met partijen uit onder meer Bulgarije, Hongarije en Roemenië. Het is eigenlijk een amalgaan van verschillende landen en instroomkanalen die we bekijken om kandidaten te matchen met de vacatures die hier openstaan," legt Toby Wauters uit.