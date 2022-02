Option-oprichter en oud-OHL-voorzitter Jan Callewaert overleden 

Jan Callewaert was van 2010 tot 2014 voorzitter van voetbalclub Oud-Heverlee Leuven. In 2005 kocht hij in Leuven, op de Grote Markt, het beroemde gebouw Tafelrond om er een luxehotel in te planten.

Het gebouw huisvest op dit moment het hotel The Fourth, dat 2 jaar geleden nog volledig afgehuurd werd door de sultan van Oman.

Het stadsbestuur van Leuven reageert droevig op het nieuws. "Jan was een bijzondere man, die op vele manieren zijn stempel op Leuven heeft gedrukt als ondernemer en als pionier in verschillende sectoren. We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met dit verlies."