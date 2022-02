Kärsten uit Bavikhove redt leven van voetballer: "Dag voordien nog EHBO gevolgd op het werk"

FC Jakkedoe uit Desselgem tegen FC Damberd uit Bavikhove: het was een wedstrijd voor de eerste plaats in de rangschikking. Maar in de tweede helft van de match was dat opeens van geen enkel belang meer. Speler Josse Deboiserie zakte in elkaar op het veld. Zijn tegenstander Kärsten Malfait greep meteen in. "Het gebeurde vrij ver van mij, maar ik ben in een rush in actie geschoten. Iemand moest de hulpdiensten verwittigen. En met enkele anderen zijn we beginnen reanimeren tot de hulpdiensten aankwamen. Ze hebben Josse naar het ziekenhuis gebracht. En daar is hij dezelfde dag nog ontwaakt uit zijn coma. Hij was verward maar stabiel."