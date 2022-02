Leuvense schoolkinderen erg onder de indruk van militaire oefening naast hun school: "We waren vooraf niet ingelicht"

Wanneer alle kinderen tijdens de middagpauze op de speelplaats waren, zagen ze plots gewapende militairen in de buurt van hun school rondlopen. Voor de kinderen, maar ook de leerkrachten was dat best indrukwekkend. “Eén van de kleuterjuffen kwam me zeggen dat er zwaarbewapende mannen rondliepen in de buurt van onze speelplaats”, vertelt de directeur op Radio 2 Vlaams-Brabant. “Ik ben dan zelf gaan kijken en zag inderdaad mannen in volledige uitrusting met geweren rondlopen. Dan ben ik poolshoogte gaan nemen over wat er aan de hand was.”