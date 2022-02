Kleuterschool in Orsmaal kan dan toch open blijven: "Minimum van 12 kleuters gevonden"

Het zag er een tijdje slecht uit voor kleuterschool "De Wegwijzer" in Orsmaal. Door een gebrek aan kleuters dreigde de schoolde de deuren te moeten sluiten, maar na een oproep is die sluiting nu vermeden. Directeur Heidi Backx is tevreden: “We kunnen met trots melden dat wij het minimumaantal van twaalf kleuters hebben behaald. We zijn meer dan blij.”