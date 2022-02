Komt er weer een ferryverbinding tussen Zeebrugge en het Verenigd Koninkrijk?

Vele jaren kon je vanuit Oostende en Zeebrugge de boot naar Engeland en Schotland nemen. Maar iets meer dan een jaar geleden kwam daaraan een einde. P&O trok de stekker uit de verbinding Zeebrugge-Hull. En dat was de laatste overblijvende ferrylijn tussen ons land en het Verenigd Koninkrijk. Maar daar komt er nu misschien verandering in. Het havenbestuur van Zeebrugge is in gesprek met enkele rederijen om weer passagiers over te zetten tussen ons land en het Verenigd Koninkrijk. "Het is niet richting Hull, maar naar het Noorden van het Verenigd Koninkrijk: de grens met Schotland of eventueel Schotland zelf", zegt Dirk De fauw, burgemeester van Brugge (CD&V) en voorzitter van het havenbestuur Zeebrugge.