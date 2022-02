Laptoptassen gezocht in Antwerpen

De vzw Saamo doet aan buurt- en opbouwwerk in verschillende Antwerpse wijken. Ze verdelen er onder meer tweedehands laptops aan mensen die niet veel geld hebben of minder kansen krijgen. "Ze hebben die laptops nodig om huiswerk te kunnen maken of om hun administratie te regelen. Maar je hebt ook een laptoptas nodig om naar school te gaan of naar een organisatie waar je ondersteuning krijgt", vertelt Mattia De Pauw van Saamo. "Vaak stoppen mensen hun laptop dan maar in een plastic zak maar dat is niet ideaal natuurlijk. Dus heb je thuis of op kantoor nog een laptoptas liggen, is die heel welkom. We geven ze dan mee met mensen die een uitleenlaptop krijgen. Ze worden dus meteen goed gebruikt. Laptops zelf zijn ook nog altijd welkom". Je kan de gebruikte laptoptassen binnenbrengen op alle webpunten en de buurthuizen van Saamo in de stad. Die vind je op de website van de organisatie.