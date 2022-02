Lottomiljonair in Heist-op-den-Berg: "Nog nooit meegemaakt in 24 jaar dat krantenwinkel bestaat"

Een klant is zomaar even 2 miljoen euro rijker geworden. Wie de winnaar is, blijft geheim, maar het winnend lot werd verkocht bij dagbladhandel 't Dorpke. "Ik was enorm verrast toen een mevrouw van de Nationale Loterij mij daarover kwam inlichten", zegt David Mens, eigenaar van de dagbladhandel. "In de 24 jaar dat ik deze zaak heb, heb ik dit nog nooit meegemaakt."