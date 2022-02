Wie krijgt die extra energiepremie? En waarom geen btw-verlaging op gas? Specialist Luc Pauwels over het energieakkoord

Dat 100 euro te midden de huidige prijsstijgingen op de energiemarkt niet bijster spectaculair is, is de reactie die we hier bij VRT NWS erg vaak horen. "Ik heb maar een normaal inkomen van 2.000 euro per maand en als alleenstaande is het dan heel moeilijk om rond te komen", zegt Brigitte Vrancken uit Antwerpen. Kristel Wils uit Vorselaar spreekt van "een aalmoes". "Ik moet mijn spaargeld aanspreken om mijn energie te betalen. Wij moeten honderden euro's per maand meer betalen. Staan politici wel eens stil bij dat bedrag?"