Na Denemarken schaft ook Noorwegen zo goed als alle coronamaatregelen af

Eerder vandaag maakte ook de Deense regering bekend dat ze alle coronaregels loslaten.

Reden genoeg voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om zich zorgen te maken. Het waarschuwt landen om niet te snel te versoepelen en enkel te leunen op vaccins als beschermingsschild. "Maatregelen worden liever langzaam maar gestaag afgebouwd want dit virus is nogal dynamisch", klinkt het bij directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus.