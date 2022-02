Marina Wally gaat acteren in Gentse misdaadfilm: "Het is een droom die werkelijkheid wordt"

De opnames voor de film zijn nog niet begonnen, maar het staat wel vast dat Marina Wally een kleine rol zal spelen in de Gentse misdaadfilm 'The Betrayal'. "Het is een droom die werkelijkheid wordt", zegt de Zelzaatse zangeres. De film gaat over een Roemeense maffiabende. Marina houdt haar rol nog wat geheim. Ze weet ook nog niet goed wat het precies zal worden, maar wel dat ze een secretaresse zal spelen. "Het is een kleine rol, maar ik kijk ernaar uit." De dochter van Eddy Wally heeft ooit al geacteerd. "Ik had al eens een klein rolletje, ook in Gent met Will Ferdy indertijd en Lily Castel."