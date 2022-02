Wereldberoemde marsepeinmaker ereburger van Bredene: “Ed Sheeran en Gloria Gaynor genoten er al van”

Anthony Lams uit Bredene is 48 en begon 20 jaar geleden als hobby met het verwerken van marsepein in zijn tuinhuis. Hij maakt er prachtige figuren mee en is er erg bekend mee geworden. Onze koning en de koningin kregen het al cadeau en hij maakte ze zelfs al voor popsterren Ed Sheeran en Gloria Gaynor. Hij is erg populair in Dubai, Japan en Rusland.

Een ster in het buitenland, maar toch een bescheiden West-Vlaming: “Ik weet niet wat ik er van moet denken. ’t Is een beetje raar hé, ereburger worden. Ik ben soms meer bemind in het buitenland, dan ik in het binnenland ben. Maar dat ze die titel geven, is toch een teken van appreciatie dat we ons werk goed doen hé. Niet veel mensen weten het, want we zitten afgelegen in een steegje in Bredene. Maar iedereen is hier welkom, want het is de bedoeling dat mensen onze ambacht leren kennen, dat we geen multinational worden.”