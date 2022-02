Speelgoedfabrikant Mattel wil Hollywood veroveren met films rond Barbie, Polly Pocket, He-Man en Hot Wheels

Het populairste merk van Mattel is ongetwijfeld Barbie. In de film over dit speelgoedicoon zullen Margot Robbie en Ryan Gosling de hoofdrollen vertolken, Barbie en Ken. Robbie is bekend van "The wolf of Wall Street" en Ryan Gosling van "La La Land" en "The notebook".

De film zal geregisseerd worden door Greta Gerwig, die al hoge ogen gooide met "Lady bird" en "Little women". Gerwig schrijft ook het script van de Barbie-film samen met Noah Baumbach. Met hem werkt ze ook aan een scenario voor een film gebaseerd op de speelgoed racebanen en auto's van Hot Wheels.

Volgens Brenner is het belangrijk dat de speelgoedmakers hun geschiedenis delen met de filmmakers. "Neem nu Barbie. Er is een team dat haar haar maakt, haar kleren. En ze heeft ook een team dat haar social media doet. Je moet je daar in onderdompelen. Je krijgt te maken met grote vragen: hoe spelen kinderen met het speelgoed? Waarom houden meisjes van prinsessen en jongens van de Hot Wheels-loop? De psychologie is fascinerend."