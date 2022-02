Federale regering bereikt ook akkoord over mini-taxshift: werken wordt beloond, vliegen en roken afgeraden

"Het principe van de taxshift was al beslist tijdens onze begrotingsopmaak", kadert premier Alexander De Croo tijdens een persconferentie over het akkoord. "Bepaalde belastingen zullen dus verhogen en anderen zullen verlagen. Dat is een goede beslissing want het zorgt ervoor dat de koopkracht van mensen met een laag of gemiddeld inkomen verbetert."