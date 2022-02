Nieuwe fietsverbinding brengt je in 10 minuten van het centrum van Mechelen naar het AZ Sint-Maarten

Het gedeelte dat vanmorgen is geopend, is het sluitstuk van de fietsverbinding. "In tien minuten tijd kan je nu van het centrum tot het ziekenhuis AZ Sint-Maarten rijden. Een tijdje geleden hebben we ook al de fietstunnel richting Sint-Katelijne-Waver geopend", vertelt schepen Vicky Vanmarcke (Open VLD). "De route gaat onder meer langs en door het Tivolipark. Daar hebben we ook een fiets- en voetgangersbrug gemaakt. Die sluit aan bij een nieuwe grote parking." Schepen van leefmilieu en openbare werken Patrick Princen (Groen) vult aan: "Met de parking houden we bijna 100 auto's uit het park. We hebben er ook voor gezorgd dat de fietsroute niet langs de drukke zones in het park loopt, zoals de kinderboerderij".