Nieuwe stadsdichter Hoogstraten: "De inspiratie ligt hier voor het rapen"

De 55-jarige Monique Bol is geboren en getogen in Hoogstraten. "Ik heb me altijd erg betrokken gevoeld bij de stad", vertelt ze. "Het is een plek om tot rust te komen. Inspiratie is er genoeg te vinden. Hoogstraten is heel veelzijdig met veel prachtige natuur. Ik heb ook al een idee om iets met aardbeien te doen want Hoogstraten is ook de aardbeienstad". De stad wil de functie van stadsdichter wat anders invullen. "Het is de bedoeling om bijvoorbeeld ook bepaalde groepen beter te bereiken, zoals de jeugd of de ouderen. We willen zo meer poëzie in hun leven brengen, heel dichtbij. Hoe we dat precies gaan doen, moet nog verder vorm krijgen. Je zou bijvoorbeeld kaartjes met een gedicht bij de mensen in de brievenbus kunnen stoppen. Eén van mijn voorstellen was ook om een poëziewedstrijd te organiseren. Hopelijk komt die er".