Nieuwe wereldrecords voor megabliksems: een bliksem van 768 km lang en een bliksem die 17 seconden duurde

Momenteel houdt het archief extremen bij voor temperatuur, luchtdruk, regen, hagel, wind en bliksem en voor twee specifieke soorten stormen, namelijk tornado's en tropische cyclonen.



De WMO heeft ook de meest dodelijke blikseminslagen opgetekend.

De meest dodelijke directe inslag vond plaats in 1975 in Zimbabwe toen 21 mensen het leven lieten terwijl ze samen zaten te schuilen voor het onweer in een hutje.

De meest dodelijke indirecte inslag gebeurde in 1994 In Dronka in Egypte. Daar sloeg een bliksemflits in op olietanks waardoor de brandende olie de stad in liep. 469 mensen kwamen daarbij om het leven.

De nieuwe records van het WMO Archive of Weather and Climate Extremes zijn gepubliceerd in het Bulletin of the American Meteorological Society. Dit artikel is gebaseerd op een persmedeling van de WMO.

Een video van de WMO (Engels) over de twee nieuwe records.