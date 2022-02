Nooit eerder begonnen zoveel Oost-Vlamingen een eigen zaak

In totaal startten 16.295 mensen in de provincie Oost-Vlaanderen een eigen zaak op en dat is een absoluut record, zo blijkt uit de cijfers die UNIZO opvroeg bij onderzoeksbureau Graydon. "We zien een ongelooflijke stap vooruit met 10 procent tegenover 2020. De zwartste bladzijden op het vlak van corona zijn omgedraaid en we kunnen vooruitkijken naar een positieve toekomst", glundert Jos Vermeiren van Unizo.